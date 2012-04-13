Жену Ромни обвинили в безделье

Политический стратег Демократической партии Хилари Розен извинилась перед супругой экс-губернатора Массачусетса Митта Ромни за свои слова о том, что Энн Ромни «не работала ни одного дня в своей жизни», сообщает Fox News Как отмечает «Лента.ру», извинения Энн Ромни и всем, кого обидели ее слова, Розен принесла 12 апреля. Президент США Барака Обама назвал слова Розен об Энн Ромни, которая воспитала пятерых детей, опрометчивыми. «Нет более трудной работы, чем быть матерью», - заявил Обама. Свое заявление, вызвавшее критику в США, Розен сделала вечером 11 апреля в эфире CNN. Она имела в виду, что супруга не поможет Митту Ромни понять проблемы американских женщин. Позднее в комментарии CNN Розен утверждала, что не говорила о матерях, которые предпочитают оставаться дома с детьми вместо поиска работы. По ее словам, она хотела сказать, что супруга Ромни не поможет политику понять проблемы простых американок из-за богатства их семьи (Ромни - мультимиллионер). В настоящее время Ромни является лидером борьбы республиканцев за выдвижение в президенты. Согласно существующим оценкам, двое других претендентов - конгрессмен Рон Пол и экс-спикер Палаты представителей Ньют Гингрич - намного отстают от него по числу делегатов, голоса которых будут необходимы для выдвижения в президенты на съезде партии в августе. Согласно последнему опросу Fox News, если бы президентские выборы прошли сейчас, за Ромни проголосовали бы 46 процентов американцев, за Обаму - 44 процента.