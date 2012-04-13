Жан Поль Готье «одел» диетическую колу как себя и Мадонну

Жан Поль Готье создал новый дизайн бутылок Diet Coke, которые похожи на него и певицу Мадонну. Как сообщает «FashionTime», Diet Coke всего несколько недель назад объявила, что Жан-Поль Готье станет новым креативным директором бренда в этом году. И уже сегодня мы видим результат работы дизайнера, который выпустил новую серию бутылок в серебряном цвете. Появились макеты бутылок и короткий рекламный ролик для трансляции по телевидению. Увидеть рекламу можно прямо сейчас, а вот приобрести любимый напиток, к созданию нового имиджа которого приложил руку Готье, нет. Диетическая кола в ребрендинге поступит в продажу только в Европе. ВИДЕО