Фото обнаженных Джона Леннона и Йоко Оно выставили на аукцион

12 апреля на аукционе в Дорсете будут выставлены две винтажные фотографии, которые использовались в оформлении альбома бывшего вокалиста The Beatles «Незаконченная музыка №1: два девственника», изданного в 1968 году. Представители аукциона заявили, что примерная начальная стоимость двух черно-белых кадров составляет £ 700. Фото были сделаны в квартире коллеги Леннона по группе - Ринго Старра, где Джон Леннон и Йоко Оно долгое время проживали. Из-за откровенного оформления альбома «Незаконченная музыка №1: два девственника» многие музыкальные магазины отказывались его распространять.