Министр обороны Саламатин едва не разбился на вертолёте На борту вертолета Ми-8 произошло ЧП. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, вертолет с главой ведомства Дмитрием Саламатиным на борту вынужден был совершить аварийную посадку в Житомирской области. Причиной ЧП стали неисправности в топливной системе. Как сообщается, инцидент произошел вечером 12 апреля во время возвращения главы оборонного ведомства из Ривненской области. В результате инцидента никто не пострадал. Сам министр Саламатин отметил, что стал свидетелем изношенности техники в украинской авиации. Он подчеркнул необходимость кардинальных перемен в техническом переоснащении Вооруженных сил.