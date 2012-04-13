Экс-подруга Владимира Кличко показала свою неидеальную фигуру

Американская певица и актриса Хайден Панеттьер днями стала героиней снимков вездесущих папарацци. Фотографы запечатлели бывшую подругу украинского боксера Владимира Кличко в купальнике, но не на пляже, а на спортивной площадке. В компании своего нынешнего бой-френда, спортсмена Скотти Макнайта, звезда сериала «Герои» играла в теннис и бейсбол. Снимки были сделаны во время каникул пары, для которых они выбрали Гавайи. Пресса тут же вынесл суровый вердикт: фигура Хайден Панеттьер далека от идеалов. Отсутствие талии, широкие плечи, узкие бедра – все это делает ее больше похожей на парня, чем на девушку, заключили СМИ. Напомним, отношения Хайден и Владимира Кличко длились чуть больше года. В мае 2011-го они объявили о своем разрыве.