Клуни соберет для Обамы $6 млн

Голливудский мэтр Джордж Клуни всегда славился своей политической активностью. Актер, сыгравший в недавно вышедшем фильме "Мартовские иды" кандидата на пост президента США, является давним сторонником Барака Обамы. Джордж Клуни сегодня заявил, что готов сделать все для поддержки Барака Обамы. "Только если меня при этом не заставят петь", — пошутил актер. Уже в мае он планирует пожертвовать на предвыборную кампанию нынешнего президента США несколько миллионов долларов. Для этого Клуни планирует организовать у себя дома "скромную вечеринку", билет на которую будет стоить — ни много ни мало — 40 000 долларов. По замыслу Клуни, к нему в гости придет сам Барак Обама и выступит с речью перед собравшимися, среди которых будут голливудские звезды, известные политики и общественные деятели. Вечеринка состоится 10 мая. Актер планирует, что его особняк в Лос-Анджелесе посетят не меньше 150 человек. Ранее противники Барака Обамы обвиняли его в излишнем заигрывании с голливудскими звездами. Известно, что Анжелина Джоли и Брэд Питт посещали президентскую чету в Белом доме и обсуждали с ними проблемы стран третьего мира и другие социально-политические вопросы. Тем не менее, нынешний глава США продолжает вовсю общаться со звездами экрана: Клуни обедал в компании Барака и Мишель Обамы в марте — всего за два дня до того, как его арестовали во время пикета у вашингтонского посольства Судана. Свое решение устроить вечеринку в поддержку Обамы Клуни объяснил тем, что ранее президент уже звал его в гости, и теперь для актера настало время оказать самой влиятельной паре Америке ответную любезность. Оказать нынешнему президенту США материальную поддержку решили и музыканты рок-группы Red Hot Chili Peppers. 15 апреля всемирно известный коллектив даст концерт в городе Кливленд (штат Огайо), все доходы от которого пойдет на предвыборную кампанию Обамы.