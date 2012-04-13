Мишель Обама приревновала мужа к Скарлетт Йоханссон

Иностранные СМИ пестрят новостью, что жена американского президента Мишель Обама составила "черный список" знаменитых красавиц, отлученных от Белого дома за флирт с Бараком. В него попали актрисы Керри Вашингтон и Скарлетт Йоханссон. Якобы их заигрывания с 50-летним президентом вывели из себя Мишель. Пресса пишет, что супруга Обамы планирует держать соперниц как можно дальше от него. Однако официальные представители Белого дома утверждают, что все это небылицы, "ложь на сто процентов". Отметим, что 35-летняя Керри Вашингтон является заядлым демократом, и рьяно поддерживала кампанию Обамы в 2008 году.