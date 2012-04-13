Морган Фриман опроверг сообщения о женитьбе на приемной внучке

Кажется, Голливуд, повидавший многое, уже не так просто шокировать. Однако история о том, что у 74-летнего актера Моргана Фримана якобы уже долгие годы роман с 27-летней И'Деной Хайнс, которая является внучкой его первой жены Жанетт Эдейр Брэдшоу, даже здесь казалась экстраординарной. Фриман долгое время хранил молчание, но сейчас не выдержал. Актер был рассержен, когда в СМИ появились сообщения о том, что они с Хайнс встречаются уже около 10 лет и в скором времени собирается узаконить отношения. Морган опровергает слухи: Недавние сообщения о моей скорой свадьбе или романтических отношениях с кем бы то ни были бесчестно сфабрикованы таблоидами, чья основная цель - продать как можно большее количество газет. Особо меня тревожит то, что фальсифицированную информацию подхватила теперь и серьезная пресса. Ему вторит И'Дена: Эти истории обо мне и дедушке не просто неправдивая, она причиняет боль мне и моей семье. Морган был женат на Жанетт Эдейр Брэдшоу с 1967 по 1979 года. В 1984-м его супругой стала художник по костюмам Мирна Колли-Ли. Слухи о новом романе актера возникли после их скандального развода в 2009-ом. История с Фриманом, если она все же правдива, очень напоминает судьбу Вуди Аллена: в 1997 году режиссер женился на Сун-и-Превен - приемной дочери его экс-супруги Мии Фэрроу - с которой он и по сей день вместе.