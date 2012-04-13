Организатор одесских конкурсов красоты попала в аварию на Porsche

Организатор ежегодных конкурсов красоты "Жемчужина Одессы" и "Мисс Бикини Одесса" Алена Ромайская пострадала в ДТП на улице Львовской. Как рассказали «Сегодня» в пресс-службе горГАИ, авария произошла 12 апреля в 13:00 на пересечении улиц Львовской и Дачной. «Я ехала с водителем, который пытался объехать другую машину, как бы огибал ее, из-за чего и выехал на «встречку», - поясняет нам Алена Ромайская. В результате такого маневра автомобиль бизнесвумен - Porsche Panamera врезался в Mazda 626. Ромайскую тут же госпитализировали в больницу – у нее сотрясение мозга и сильные ушибы ноги. Чуть позже в больницу обратилась и 22-летняя водитель автомобиля Mazda. «Сейчас меня отпустили домой. Здесь же и делают капельницы», - говорит Алена Ромайская. Как сообщают в ведомстве, на момент происшествия водитель Porsche был трезв, обстоятельства ДТП выясняются.