Пиппе Миддлтон грозит тюремный срок, - СМИ

Пока герцогиня Кэтрин наслаждалась французскими Альпами, ее сестра Пиппа, находившаяся в другой части страны, в Париже, попала в серьезные неприятности. Согласно информации полиции, девушка ехала вместе с друзьями в машине (кроме нее, в ней находилось еще три парня), когда один из них заметил преследовавших их папарацци. Тогда он, недолго раздумывая, достал пистолет, стал размахивать им и направлять его прямо на фотографов. Один из них успел задокументировать инцидент; говорят, на снимке видно, что оружие направлено точно на него. Представители полиции заявили, что намерены завести дело на виновника ЧП и всех его соучастников. По их словам, обвиняемым может грозить до семи лет лишения свободы, если пистолет был настоящим, и до двух лет, если это был простой муляж: Если в ходе расследования будет доказано, что Пиппа находилась в машине, она, как и любой, кто участвовал в преступлении и нарушении общественного спокойствия, будет подлежать аресту и допросу. Размахивать пистолетом в общественном месте - очень опасно. Кроме того, это просто глупо! С последним изречением поспорить действительно сложно. И, хотя мы уверены, что заключение младшей Миддлтон все-таки не грозит, упреки со стороны домочадцев обеспечены (бабушка Елизавета по головке точно не погладит)! С другой стороны, в последнее время у монархии в Англии появилось "человеческое лицо", которое, пусть и не всегда благонравное, зато живое и настоящее.