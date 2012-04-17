Виктория Бекхэм празднует день рождения

Сегодня день рождения празднует Виктория Бекхэм - девушка, которая успевает все. Ей исполняется 38 лет. Сейчас заботу о маленькой дочке и остальных детях Виктория успешно совмещает с работой, исправно представляя на Неделях моды коллекции своего бренда, которые заслуживают лестные отзывы критиков и вызывают большой интерес у покупателей. Успешность бизнеса Бекхэм подтверждают и цифры: в первый квартал 2011 года прибыль от ее бренда достигла 15 миллионов фунтов стерлингов, что на целых 70 процентов превысило показатели предыдущего года. Сама Виктория рассказывала о философии своего стиля и его эволюции следующее: Вначале моей страстью были платья с корсетом. Люди ассоциировали меня с ними. И, если быть честной, они свидетельствовали о моей некоторой неуверенности в себе. Но с возрастом я чувствовала себе все комфортнее, я все больше осознавала, что для того, чтобы великолепно выглядеть, вовсе не обязательно носить супероблегающие вещи. Мне приходилось позировать на множестве красных ковровых дорожек, меня фотографировали со всех возможных ракурсов, и я хорошо уяснила, как важно, чтобы платье хорошо подходило именно тебе... Я не следую моде и трендам, я доверяюсь своему чутью и размышляю, что мне хочется надеть на этот раз? Каковы мои пристрастия в новом сезоне?