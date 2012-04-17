Анджелина Джоли и Брэд Питт официально помолвлены

Как-то даже не верится, что после стольких сообщений о свадьбе самой знаменитой пары мира, которые на поверку оказались «утками» от досужих инсайдеров, наконец-то появилось официальное заявление. И – да! Бренджолины все-таки поженятся. Похоже на этот раз, после стольких талантливо запущенных с СМИ намеков самая красивая и яркая голливудская пара наконец-то, решила по-настоящему узаконить свои отношения. После семи лет гражданского брака актеры решили пожениться официально. Менеджер Брэда Питта, Синтия Петти-Данте официально подтвердила эту информацию западным СМИ. "Да, это подтверждено, - цитирует менеджера издание People. - Это обещание ради будущего, и их дети будут счастливы ". Тем не менее, говорить о дате бракосочетания несколько преждевременно – пара пока ее не назначила. До сих пор актеров, которые воспитывают шестерых детей, их неженатое положение устраивало. Почему же именно теперь актеры решили поженится? Сами звезды не комментируют данную информацию. Хранит молчание и духовный гуру будущих молодоженов - 84-летний Рам Лал Сиянг. Именно этот индийский наставник сумел внести покой в беспокойную жизнь обоих знаменитостей и помог паре обрести гармонию в отношениях. Пара общается с ним уже несколько лет – вероятно, решение «поставить штампы в паспортах» созрело у знаменитых актеров и родителей не без его влияния. Пара воспитывает шестерых детей: приемных Мэддокса, Захару и Пакса и биологических - Шайло, Нокса и Вивьен. Актеры уже не раз говорили в интервью, что дети постоянно требуют от них сыграть свадьбу, потому что "в кино все так делают".