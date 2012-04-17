Энистон счастлива, что Джоли и Питт объявили о помолвке

Новость о кольце, подаренном Брэдом Питтом Анджелине Джоли всколыхнула общественность: теперь западные СМИ сообщают, что Дженнифер Энистон "счастлива" за бывшую соперницу. Эту информацию изданию The Hollywood Life подкинул кое-кто из "близкого окружения" актрисы. По секрету всему свету он рассказал: Дженнифер абсолютно счастлива за Брэда и Анджелину. Ей настолько хорошо с Джастином, что она рада, что все повернулось именно таким образом. Звучит парадоксально, но не будь Энджи, Джен никогда бы не сошлась с Теру. У Энистон сейчас все просто прекрасно. Не удивлюсь, если она придет на их свадьбу. Вот это был бы ход конем! Представить страшно, сколько бы сплетен успели придумать желтые издания, обзаведись они снимками двух "заклятых подруг" на одном мероприятии. А мы бы были только рады, если бы драматическое противостояние двух по-настоящему красивых и талантливых женщин завершилось перемирием.