Новая стрижка Марии Шараповой вызвала ажиотаж в интернете

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова разместила на своей страничке в Facebook две фотографии, на которых она предстает перед миллионами болельщиков в совершенно новом облике - с короткой стрижкой. С момента дебюта в профессиональном теннисе в 14-летнем возрасте россиянка редко экспериментировала со своей прической - длинные белокурые волосы, рассыпающиеся по плечам (вне корта), и хвостик (на корте) давно составляют образ одной из главных красавиц мирового спорта. "Что вы, ребята, думаете? Мне нравится!" - написала Мария Шарапова, которой 19 апреля исполнится 25 лет, обращаясь к своим фанам. Фотографии в профиль и анфас трехкратной чемпионки турниров Большого Шлема за несколько часов собрали более 7 тысяч просмотров.