Дизайнер Михаил Воронин умер от онкозаболевания

Легендарный украинский модельер мужского костюма Михаил Воронин, который скончался в субботу, 14 апреля, умер от онкозаболевания, о чем рассказал его единственная дочь Лариса. "Папа умер в больнице, у меня на руках, — призналась Лариса. — Последний год он болел, но свой диагноз категорически просил нас не озвучивать", сообщает Сегодня. "Мы будем продолжать дело его жизни", — говорит Лариса. Символично, но одним из последних показов мужских костюмов от Воронина был номер на "Человеке года" в марте 2012-го, когда модели-мужчины выходили на сцену под песню Queen — Show must go on. Церемония прощания с модельером пройдет послезавтра, 18 апреля — предположительно в Доме учителя в 12.00, а похоронят его на Байковом кладбище. Коренной киевлянин Воронин начал шить с 14 лет, а уже в 16 стал портным мужской верхней одежды. Михаил Львович даже попал в Книгу рекордов Гиннесса — за самый большой в мире смокинг. Уже в 20 лет запатентовал свой оригинальный метод пошива мужской одежды без примерок, а вообще он автор более 35 изобретений в мире моды. Одним из последних его желаний было создание лечебной одежды. "Это значит, что вы будете носить пальто, которое помогает организму и способствует улучшению вашего здоровья", — говорил Михаил Львович. Эта идея так и осталась нереализованной. Клиенты вспоминают, что Воронин никогда не выставлял заоблачных цен. "Последний костюм, синий, который я у него шил, с работой и тканью стоил 6 тыс. грн, — рассказывает депутат и аккордеонист Ян Табачник, который начал обшиваться у Воронина 17 лет назад. — Я, кстати, всегда предпочитал классику, шил двубортные костюмы. А он мне говорил: "Не носи двубортные, они тебя полнят, носи однобортные". Последний раз он видел модельера пару месяцев назад: "Он болел, старался не появляться на людях". "В нем совмещалась скромность, трогательность и тонкое чувство юмора. Он яркий пример того, когда человек, что называется, сам себя сделал — в 70-е первый начал экспериментировать с одеждой, а потом даже сам возродил фабрику, трудоустроив сотни людей", — говорит его друг, телеведущий Дмитрий Гордон. "Он был рыцарем украинской моды, настоящим джентльменом, — вспоминает актриса Ольга Сумская, которая часто заказывала для мужа костюмы у Воронина. — Второго такого украинского дизайнера, которого бы так знали за границей, увы, пока не родилось".