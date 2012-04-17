Муж Онопко подарил ей Ferrari за полмиллиона долларов

Одна из самых востребованных супермоделей мира украинка Снежана Онопко пожаловалась в «Світському житті», что имеет короткую память на мужчин. Бывшая возлюбленная миллиардера и мецената Александра Онищенко, собиравшаяся за него замуж, не знает, когда у него день рождения, поэтому и не поздравляла: – У меня настолько короткая память на мужчин... Когда он уходит из моей жизни, больше никак не интересует. Даже то, что избранник был очень щедрым на подарки, не меняет ситуацию: – По-настоящему меня смог удивить только мой нынешний супруг Коля. Подарил то, чего мне не дарили никогда, и я, собственно говоря, даже о таком презенте не мечтала. Это авто Ferrari, новая модель «Калифорния» с откидным верхом (роскошный спорткар стоит свыше полмиллиона долларов. – Прим. segodnya.ua).