Ксения Собчак закрутила новый роман

У скандальной телеведущей Ксении Собчак новый роман. На это раз с политическим активистом от оппозиции Ильей Яшиным. По слухам, ее бывший возлюбленный бизнесмен Сергей Капков тяжело переживает разрыв. На счету Ксении Собчак немало романов. За такое непостоянство в отношениях с мужчинами светскую львицу часто критиковали даже в близком окружении. Собчак не раз заявляла, что не торопится замуж, и сетовала, что встретить подходящего мужчину ей очень сложно. Но в прошлом году многим показалось, что Собчак к своим 30 годам решила остепениться. Появилась информация, что телеведущая вернулась к своему бывшему возлюбленному – экс-депутату и крупному бизнесмену Сергею Капкову. Однако длительных отношений снова не получилось. Вероятно, этому поспособствовала политическая активность, которую телеведущая развила в последнее время. Светская "тусовка" активно обсуждает слухи о том, что Собчак променяла Капкова на оппозиционера Илью Яшина. Еще в начале марта другая светская львица Божена Рынска предположила, что у Собчак новый роман. "Итак, резюмируем: в коллекции Ксении Собчак появился Илья Яшин", - написала она в своем блоге. По ее оценке , "lovestory с Яшиным" для Собчак - это шаг политического фрондерства, от которого больше выиграет именно телеведущая. Собчак и Яшина стали часто видеть на различных акциях, устраиваемых оппозицией. Они даже вместе попали в криминальные сводки, когда в ресторане атаковали журналистов. Сам Яшин известен "в узких кругах" московского протестного движения. Он не первый год регулярно участвует в акциях оппозиции: отметился провокациями, прыжками на крыше припаркованного автомобиля во время марша "несогласных" и стычками с ОМОНом. Был исключен из "Яблока", сейчас является одним из лидеров очередного проекта либеральной оппозиции – движения "Солидарность". Что касается бывшего мужчины Собчак - Сергея Капкова, то, по слухам, он весьма тяжело переживает ее уход к другому. Вероятно, с этим может быть связана запись, которую Собчак сделала в своем микроблоге в начале апреля: "Мне всегда везло на порядочных людей. Но все бывает первый раз. Самое подлое, что может делать мужчина, - мстить женщине за то что она полюбила другого". Напомним, что история отношений между Собчак и Капковым длилась несколько лет. Впервые экс-влюбленные появились вместе на публике в марте 2010 года на одной из выставок. Ради Собчак депутат даже развелся с супругой. Но весной прошлого года они расстались. Поговаривают, что инициатором был Капков. Но спустя некоторое время их снова стали видеть вместе. До Капкова телеведущая встречалась со своим партнером по программе "Танцы со звездами" танцором Евгением Папунаишвили. Но их отношения продлились недолго. В разное время Собчак крутила роман с Александром Шустеровичем, за которого чуть не вышла замуж в 2007 году, генеральным директором радиостанции "Серебряный дождь" Дмитрием Савицким, бизнесменом Олегом Малисом, режиссером театра "Практика" Эдуардом Бояковым.