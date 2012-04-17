Николя Саркози стал дедом

Президент Франции Николя Саркози снова стал дедушкой: у его сына от первого брака Жана и невестки Джессики родилась дочь, пишет Le Parisien. Девочку назвали Лолой. Новорожденная стала вторым ребенком 25-летнего Жана Саркози - у него c супругой есть сын Соляль. Жан Саркози вступил в брак со своей избранницей Джессикой в сентябре 2008 года. В январе 2010 года у пары родился первенец. Несколько месяцев назад и сам Николя Саркози стал отцом. Его супруга Карла Бруни в октябре 2011 года родила дочь, которую было решено назвать Джулией. Девочка стала первым общим ребенком Саркози и Бруни. У президента Франции помимо Жана и Джулие есть еще двое детей - сыновья Пьер и Луи от первого и второго браков.