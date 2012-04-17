Чулпан Хаматову выдвинут на Нобелевскую премию мира

Известную российскую актрису Чулпан Хаматову, руководящую вместе с Диной Корзун благотворительным фондом «Подари жизнь», предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира С такой инициативой выступила редакция издания «Новая газета», сообщает Русская служба ВВС. Вместе с Хаматовой также предлагается выдвинуть на соискание премии и Дину Корзун. Инициативу уже поддержали первый президент СССР Михаил Горбачев, а также обозреватель Юрий Рост и рок-музыкант Юрий Шевчук. Предложение поступило от главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. «В субботу я посоветовался с коллегами в редакции, они меня поддержали: выдвинуть Дину Корзун, Чулпан Хаматову, фонд «Подари жизнь» за самоотверженное спасение тысяч детских жизней на соискание Нобелевской премии мира», – говорится в сообщении Муратова на сайте газеты. «Вообще, правильно может получиться, если впервые Нобелевский комитет отметит фонд или несколько фондов, учредители и работники которых кладут свои жизни ради спасения других. Еще точно знаю, куда потратят эти почетные деньги Дина, Чулпан и их коллеги. Они подарят жизни», – говорится в сообщении. Комментируя инициативу Муратова, сама Чулпан Хаматова заявила, что очень дорожит мнением сотрудников «Новой газеты». В то же время артистка рассказала о тех, кого действительно стоит благодарить за работу благотворительного фонда. По словам Хаматовой, это врачи, которые каждый день спасают детские жизни, благотворители, волонтеры и многие другие. Коллега Хаматовой Дина Корзун считает, что не заслуживает Нобелевской премии мира. Фонд «Подари жизнь» учрежден в 2006 году. Он оказывает помощь детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями.