В честь дня рождения Папе Римскому дети станцевали баварский танец

Папа Римский Бенедикт XVI, которому в понедельник исполнилось 85 лет, не планировал организовывать по этому поводу масштабных торжеств, но все же его поздравили. Дети станцевали для Папы Римского в Апостольском дворце в Ватикане баварский танец. С утра Папа отслужил небольшую праздничную мессу. А после провел обычный рабочий день. Вечером Папу ждало семейное торжество: в гости приехал брат-священник Георг Ратцингер. Он пробудет в Ватикане до 19-ого апреля. В этот день исполнится семь лет с момента вступления Бенедикта 16-го на папский престол. Настоящее имя Папы Римского - Йозеф Алоиз Ратцингер, и родился он в баварском населенном пункте Марктль. В последние недели понтифик выглядит уставшим, однако исправно выполняет все свои основные функции. Бенедикт XVI отныне - самый возрастной Папа Римский со времен Льва XIII, умершего в 1903 году в возрасте 93 лет.