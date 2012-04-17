Карла Бруни плохо выглядит после рождения дочки

Первая леди Франции и супруга Николя Саркози супермодель Карла Бруни заметно подурнела после родов. От внимания светских хроникеров не скрылись ее усталый вид, мешки под глазами и полнейшее отсутствие косметики. Напомним, Карла Бруни-Саркози родила девочку в конце октября прошлого года. Буквально все мировые СМИ не раз сообщали, что первая леди Франции произвела на свет мальчика. Однако эти данные оказались ложными. В семействе главы Пятой республики наконец родилась девочка. Карла Бруни и ее супруг президент Николя Саркози почти сразу после рождения малышки объявили ее имя – Джулия. Счастливые родители посчитали, что это имя одинаково хорошо звучит и по-французски, и по-итальянски, откуда, собственно, родом Карла Бруни. Для ее мужа Николя Саркози Джулия является четвертым ребенком и первой дочерью, для Бруни Джулия – пока лишь второй ребенок. Карла Бруни плохо выглядит Однако Карла сразу заявила, что не будет устраивать специальных фотосессий своей крошки и тем более не намерена продавать первые снимки Джулии за бешеные деньги. Лишь через месяц папарацци умудрились сфотографировать Бруни с малышкой в Версале, правда, головка крохи была тщательно закрыта. Однако папарацци не теряют надежды. В итоге на днях появились новые снимки Карлы Бруни с Джулией. Девочка, как обычно, была прикрыта, а вот Карла ни от кого не скрывалась. Фотографы сняли Бруни в тот момент, когда она улетала, чтобы воссоединиться с мужем. Николя сейчас весь в делах – пошла последняя неделя предвыборной гонки, поэтому ему приходится часто отлучаться. На лице первой леди совсем не было макияжа, и отсутствие косметики лишь подчеркнуло то, как изменилась бывшая супермодель за последнее время, причем явно не в лучшую сторону. По всей видимости, материнство дается Карле с трудом: под глазами тёмные круги, щёки запали, губы обветрились. Бруни выглядит совершенно измотанной и усталой. Мало того, супруга Саркози все чаще позволяет себе появляться на людях не накрашенной и непричесанной. Карла давно отказалась от элегантных костюмов в пользу удобных широких штанов и вязаных свитеров.