Государственный секретарь США Хиллари Клинтон, известная своим железным характером, дала себе волю во время саммита в Колумбии. 64-летняя Хиллари поучаствовала в молодежной вечеринке в колумбийском баре "Havana" в городе Картахена. Хиллари Клинтон устроила пьянку на саммите Папарацци застукали Хиллари в знаменитом баре танцующей под зажигательную кубинскую музыку и попивая прохладительное пиво. "Дамы и господа, минуточку внимания, - сказал знаменитый музыкант Джои Арройо, когда увидел Хиллари в зале. - мы очень гордимся тем, что сегодня с нами танцует самая влиятельная женщина в мире Хиллари Клинтон!" Хиллари приехала в кафе заполночь и, несмотря на желание оторваться, ей пришлось взять с собой несколько агентов безопасности, сообщает колумбийская газета El Tiempo. По словам очевидцев, рядом с этими огромными "орангутангами" из СБ Хилари выглядела совсем крошкой. Оказывается, Хиллари даже заказала столик, но имя свое называть отказалась. "Я знал, что из-за саммита, скорее всего приедет кто-то очень важный, но Хиллари я никак не ожидал увидеть", - говорит хозяин бара. Сначала она сдержанно попросила воды, но кто-то из ее окружения посоветовал ей попробовать местное пиво. Ей оно так понравилось, что уже через несколько бутылок, Хиллари плясала сальсу и пела кубинскую "Гаунтанамейру". Знаменитый колумбийский бар "Гавана" посещали многие знаменитости, такие как Бенисио дель Торо, Габриэль Гарсиа Маркес, президент Сантос и его жена Мэри Клеменс.