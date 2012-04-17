Киевские кавалеры дарят Волочковой бриллианты

Российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась богатым кавалером из Киева. "Два перстня, которые я постоянно ношу - подарок моего бывшего мужа Игоря. Третий с большим камнем мне недавно подарил хороший поклонник из Киева. Кстати, могу похвастаться своими кавалерами из Киева. Имени не скажу, потому что это очень известный человек", - отмечает Волочкова. Однако в Киев она еще не перебралась. "Я так могу бывать здесь довольно часто. В Киеве работает моя команда и я часто приезжаю на репетиции. Теперь хочу открыть танцевальную студию или школу у вас. Подобная у меня есть в Москве. Чтобы здесь быть, не обязательно здесь жить. К тому же моя семья живет в Москве, поэтому я не могу уехать из города", - подчеркивает Настя. В Москве у балерины живут ее дочь Арина, мама и бывший муж бизнесмен Игорь Вдовин.