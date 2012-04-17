Бывшая Кличко отдохнула на Гавайях с новым бойфрендом

Бывшая девушка Владимира Кличко - актриса Хайден Панеттьери отдохнула на Гавайях и продемонстрировала далекую от идеала фигуру. Бывшая Кличко отдохнула на Гавайях 22-летняя Хайден Панеттьери отдохнула на пляже с новым бойфрендом - игроком команды New York Jets по американскому футболу Скотти МакНайтом - Хайден играет одновременно в теннис и баскетбол на Гавайях, демонстрируя крепкое тело. Девушка встречалась с Владимиром Кличко около двух лет. Пара рассталась в 2011-м, заявив, что "оба питают глубочайшее уважение друг к другу и останутся хорошими друзьями".