Джоан Роулинг начала писать новую книгу о Гарри Поттере

Британская писательница Джоан Роулинг начала работу над давно обещанной энциклопедией о мире мальчика-волшебника Гарри Поттрера. Автор семи книг о юном волшебнике, который спасает мир, собирается завершить тему поттерианы, но не отрицает, что в будущем у нее может возникнуть желание написать восьмой роман, сообщает The Guardian. По словам Роулинг, гонорары за будущую энциклопедию она собирается пожертвовать на благотворительность. О намерении Роулинг написать энциклопедию волшебного мира Гарри Поттера сообщалось еще в 2007 году. Тогда представители писательницы рассказалаи, что при написании энциклопедии, Роулинг использует скопившиеся у нее за 10 лет работы черновики. В работе будет представлена подробная биография и генеалогия главных героев, а также история основания Хогвардса. Напомним также о том, что прошлом году Роулинг представила своим поклонникам онлайн-проект Pottermore, основанный на сюжетах книг и неизданных эпизодах. На нем посетители могут обсуждать вышедшие романы, новые материалы, заказывать книги, а также смешивать зелья, бродить по Косому переулку и набирать баллы для Гриффиндора. Кроме того, на прошлой неделе Роулинг раскрыла сюжет, а также огласила название и дату выхода своего первого романа для взрослых читателей. Книга в жанре черной комедии будет называться The Casual Vacancy (буквальный русский перевод - Непредвиденная вакансия). Литературные критики уверены, что новое произведение Джоан Роулинг разойдется большим тиражом, но ставят под сомнение оправданность возможного успеха. Предварительное начало продажи книги назначено на 27 сентября.