СМИ: Янукович намерен написать книгу о событиях 2004-2005 годов

Президент Украины Виктор Янукович планирует написать еще несколько книг, в частности о событиях Оранжевой революции 2004-2005 года. Об этом сообщает газета Сегодня. Издание напоминает, что Президент в прошлом году заработал 17 млн 362 тысячи гривен (в 2010 году его доход был 920 тысяч - Авт). Из этой суммы оплата его государственной деятельности составила не более 5% — основным заработком Виктора Януковича оказался литературный. Как сообщила пресс-служба главы государства, 16 млн 449 тысяч (то есть $2 млн) получены за продажу авторских прав своих произведений. Напомним, авторские права на 16 млн грн у Президента выкупило донецкое издательство Типография Новый мир. Речь идет, во-первых, о праве переиздания четырех уже изданных в Украине книг. Во-вторых, о книгах, которые Янукович планирует написать в будущем. Но, по неофициальной информации, в ближайших планах Президента - написание книги воспоминаний о событиях 2004 - 2005 годов в Украине, отмечает газета. При этом, как отмечает Сегодня, бывший президент США Билл Клинтон за свои мемуары получил $10 млн, в то время как Янукович, по сообщению его пресс-службы, – около $2 млн. По мнению замгендиректора по внешней экономической деятельности ООО Типография Новый мир Эдуарда Вакуленко, этот договор очень выгоден для издательства. "Нам были переданы имущественные права автора, в том числе на использование произведений, их воспроизведение, перевод и переработку, любое повторное издание на украинском и иностранных языках", - сказал Вакуленко. В то же время, президент Украинской ассоциации книгоиздателей и распространителей Александр Афонин поставил под сомнение выгодность этого контракта. "Не знаю, какими должны быть тиражи, чтобы хотя бы окупить этот гонорар. Для украинского рынка он беспрецедентен. У нас самые большие гонорары получают авторы учебников – 20-30 тысяч гривен. Но политические гонорары совсем другие. Известен случай, когда фото Путина купили за 200 тысяч евро. Думаю, здесь мы также имеем дело с политическим гонораром", - заявил Афонин. Как сообщалось, ранее Президент Украины Виктор Янукович обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2011 год.