Жена Януковича ездит на б/у Honda Odyssey, - Гриценко

Председатель Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко сравнил две декларации президента Виктора Януковича и… решил встать на его защиту. «Сравнил две декларации Виктора Федоровича. В 2010 году ни у него, ни у жены не было авто. Гаражи были, но пустовали... В 2011 году Янукович* опять без коня, зато жена приобрела машину Honda Odyssey - 2009 года выпуска, - пишет Анатолий Гриценко. - Мог Виктор Федорович купить жене новенькое авто, последней модели, 2011 года выпуска? Мог. А он купил подержанную машину б/у!» «...Как и вся страна, в условиях кризиса Президент вынужден экономить, - пошутил политик. - А Вы говорите, дебаркадер, вертолет, люстры по сто тысяч... »