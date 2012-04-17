Анджелина Джоли получила повышение в ООН

Посла доброй воли ООН, известную американскую актрису Анджелину Джоли 17 апреля повысили до специального посланника ООН по вопросам беженцев, сообщается на сайте организации. Формально она будет работать под началом Антонио Гутерреса - верховного комиссара ООН по делам беженцев. В организации пояснили, что Джоли в последние годы настолько активно разъезжает по миру, помогая попавшим в беду людям, что давно переросла статус простого посла доброй воли, которым она пользовалась ранее. В новой должности актрисе придется больше общаться с представителями официальных властей различных стран, работая не столько благотворителем, сколько дипломатом. "Мы ожидаем, что ее деятельность будет сконцентрирована на масштабных гуманитарных кризисах, вызванных массовым бегством людей с нажитых мест", - пояснили в комиссариате по делам беженцев. В ведомстве также отметили, что Джоли получит право представлять эту организацию и ее позицию на встречах с различными официальными лицами. Американская актриса свыше десяти лет работала послом доброй воли ООН, успев побывать за это время в десятках стран и помочь тысячам людей, вынужденным не по своей воле покинуть родные дома.