Авто Шевченко и Алиева не разминулись в центре Киева

﻿Как стало известно "Динамомании" от очевидца событий, только что в центре Киева, на улице Грушевского, автомобиль Range Rover, принадлежащий игроку "Динамо" Андрею Шевченко, "догнал" сзади BMW другого динамовца Александра Алиева. По словам источника, на дороге в районе Парламентской библиотеки он увидел стоящий белый Range Rover. Впереди него стоял синий BMW, развернутый на 30 градусов относительно осевой линии дороги. Видимых повреждений у автомобилей не было. Шевченко с Алиевым вместе с сотрудниками ГАИ в это время оформляли протокол. Уже спустя час, приехав вместе с командой поздравлять детишек с Пасхой, футболисты как ни в чем не бывало обнявшись весело болтали.