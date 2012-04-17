Новые подробности "аварии" Шевченко-Алиева

В СМИ появилась информация, что в центре Киева, на улице Грушевского, Range Rover, принадлежащий Андрею Шевченко, "догнал" сзади BMW Александра Алиева. Алиев опроверг данную информацию, сказав, что это "полный бред", а мы выяснили, как все было. Как нам стало известно от источника в клубе, Андрей вышел из своей машины к сотруднику ГАИ (по предварительной информации, авто нападающего остановил инспектор), а Александр, ехавший за ним, решил выяснить, в чем причина, также притормозил и присоединился к беседе мужчин. Чем закончился разговор - неизвестно, однако вскоре футболисты присоединились к одноклубникам, которые поздравляли детей с Пасхой, правда, немного опоздав.