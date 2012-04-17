Азаров пожелал украинцам богатства на фоне часов за 45 тысяч

Пресс-служба Кабмина сопроводила поздравление Николая Азаров с Пасхой фотографией премьера на фоне немецких часов фирмы HERMLE за 45 000 грн. Об этом сообщает Klim Bratkovskij на своей странице в сети Facebook. Он приводит цену 45 570 грн. за эти напольные часы. "Вас скромность не испортит, пожалуйста, не фотографируйтесь на фоне немецких часов фирмы HERMLE за 45 000 грн. За цену этих часов Вы бы могли поднять пенсию на 10 грн. и выплачивать их в течение года 375 пенсионерам. Это немного, но это лучше, чем смотреть на Вас с золотыми очками на фоне роскошных часов", - пишет Bratkovskij. Напомним, в своем пасхальном приветствии Азаров, в частности, заявил: "Я верю, что мы твердо встали на путь, ведущий к улучшению благосостояния каждой украинской семьи. Благодаря совместной работе достигнуты положительные результаты, позволяющие повышать стандарты жизни каждого украинца".