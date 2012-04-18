Эмили Блант станет подругой Тома Круза

Эмили Блант составит компанию Тому Крузу в фантастическом фильме под названием "Все, что нужно, - убивать", основанном на популярной японской графической новелле Хироши Сакуразаки. Об этом сообщает издание Variety. Сюжет манги строится вокруг солдата по имени Кейджи Кириа, который вместе с другими новобранцами брошен в бой с вторгшейся армией пришельцев. Он погибает на поле боя, но вновь оказывается в том же дне, чтобы снова и снова переживать собственную смерть. После полутора сотен перерождений он замечает, что что-то начинает меняться. Он сталкивается с женщиной-воином по прозвищу "Сука войны", которая может повлиять на его судьбу. Блант предстоит сыграть соратницу героя Тома Круза, сражающуюся с ним плечом к плечу. Съемки начнутся во второй половине 2012 года.