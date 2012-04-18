Кому достанется наследство Пороховщикова

До сих пор точно неизвестно, оставил ли завещание известный актер Александр Пороховщиков. Если нет, то вопрос о наследстве будет решаться через суд. В ночь на воскресение, 15 апреля, сердце знаменитого актера Александра Шалвовича остановилось, он ушел из жизни на 74 году жизни. Ранее, 10 марта покончила с собой супруга артиста, и смерть Ирины Пороховщиковой внесла свои коррективы в ситуацию с наследством. Супруги Пороховщиковы имели в собственности две квартиры в центре Москвы – двухкомнатную на Комсомольском проспекте и трехкомнатную на проспекте Мира. Двухкомнатная была записана за Ириной как квартира ее родителей. Актер владел большим родовым особняком на Арбате, домиком в Подмосковье и машиной. "Насколько мне известно, Александр Шалвович не оставил завещания. В вопросы наследования я не вникал – да сейчас и не самое удачное время вникать в них", — прокомментировал ситуацию семейный адвокат Сергей Жорин. Основной претенденткой на наследство становится двоюродная сестра Пороховщикова Алла Дмитриева. При этом у актера есть и другие родственники: две дочери его отца Шалвы Барабадзе от второго брака, живущие в Грузии. После смерти отца Пороховщиков не стал высказывать свои претензии на его имущество, заявив, что все должно достаться сестрам. Если завещание все-таки есть и в нем фигурирует жена Ирина, то на имущество может претендовать ее брат. Причем он может стать единоличным наследником. По словам Сергея Жорина, такие запутанные дела обычно решаются в суде. Прощание с народным артистом состоится в Московском театре имени Пушкина. Похороны актера пройдут, вероятнее всего в среду, 18 апреля. Этот день совпал с 40 днями со дня смерти супруги актера Ирины Пороховщиковой.