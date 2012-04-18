Березовский предложил принцу Гарри стать царем

На днях опальный олигарх Борис Березовский оповестил читателей своей страницы в Facebook об учреждении им партии "Движение Воскресения". Объявляя об учреждении партии, Березовский предлагает к обсуждению 10 идей о возможном переустройстве России. В частности, Борис Абрамович предлагает установить в РФ конституционную монархию. "Возвращенный на трон монарх восстановит прерванную связь времен и станет символом воскресения России. Принц Гарри, младший сын английского принца Чарльза и принцессы Дианы, один из ярких символов современного цивилизованного мира — возможный кандидат. Русской крови у него больше, чем у последнего российского императора Николая II, прапрабабушка — королева эллинов Ольга Константиновна из дома Романовых. Необходимое условие восшествия на престол — совершенное владение русским языком", — считает бизнесмен. Представители Букингемского дворца рекомендации Березовского не комментируют. Как известно, сам Гарри в настоящее время занят поисками подходящей супруги. На прошлой неделе появились сообщения о том, что престолонаследник встречается с певицей Молли Кинг.