Деми Мур впервые после лечения вышла в свет

и отгородившаяся от мирской суеты, не выдержала долго в уединении и вернулась в свет. Посвежевшая и, как и прежде, красивая актриса посетила вечер в честь запуска шоу "Разговор с Амандой Де Кадене" в частном доме в Беверли Хиллз. Деми стала одной из героинь программы миловидной блондинки. В беседе с журналистами виновница торжества Аманда поделилась своими впечатлениями от работы с Мур: "Я делала эти интервью в течение года, Деми - одна из моих лучших подруг и большой пример для меня. У нее есть фора по возрасту в десять лет, поэтому она опережает меня в игре под названием "быть женщиной". Она прекрасный ресурс для меня, у нее огромный жизненный опыт, который я хочу узнать, услышать. И поэтому я занималась этим в течение года. Это было удивительно работать с тем, с кем я так близка. Это действительно здорово. Она реально наслаждалась работой на камеру. Она ничего не делает в полсилы". Судя по радостному блеску в глазах и широкой улыбке Деми, все ее проблемы со здоровьем и переживания из-за развода с Эштоном Катчером остались позади. С нетерпением ждем ее откровений в эфире.