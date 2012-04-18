У миллиардера Баффета обнаружили рак

Один из самых богатых людей мира, глава американской инвестиционной компании Berkshire Hathaway Inc. 81-летний Уоррен Баффет во вторник заявил, что болен раком простаты в начальной стадии. Об этом сообщает агентство Рейтер. Баффет отметил, что состояние его здоровья "ни в коей степени не представляет угрозы для его жизни". В середине июля бизнесмен намерен начать двухмесячный курс лечения, включающий в себя лучевую терапию. В связи с этим он некоторое время не сможет совершать поездок на дальние расстояния. Ранее богатейшие американцы Баффет и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс инициировали почин среди сообщества миллиардеров, обязавшись при жизни или после смерти отдать около половины своего богатства на благотворительные цели. Berkshire Hathaway занимается инвестициями и страхованием и контролирует более 40 компаний в таких секторах, как финансовые услуги, кондитерское производство, издательское дело, ювелирный бизнес, производство мебели, ковров, стройматериалов и другое. Фонд по итогам третьего квартала 2011 года инвестировал 23,9 миллиарда долларов в ценные бумаги различных компаний, что является самым большим объемом инвестиций фонда за последние 15 лет.