Князь Альбер и его супруга Шарлен наградили Новака Джоковича

В Монако прошла церемония чествования Новака Джоковича. Награждали теннисиста князь Монако Альберт и его супруга Шарлен, выбравшая черный жакет, лаконичное платье-футляр телесного цвета и туфли в тон; в руках княгиня держала стеганный клатч Christian Dior. Виновника торжества сопровождала невеста, Елена Ристич (сам спортсмен называет миниатюрную девушку "любовью всей своей жизни"). Медаль, которой Альбер наградил сербского профи, присуждается аж с 1939 года; ее вручают людям, внесшим существенный вклад в развитие физической культуры и спорта в княжестве. К слову, для Джоковича - пятикратного чемпиона турниров "Большого шлема" и первой ракетки мира - Монте-Карло является официальной резиденцией.