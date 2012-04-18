Брата и агента Роналдиньо посадили на пять с половиной лет в тюрьму

Старший брат и агент футболиста Фламенго Роналдиньо Роберто де Ассис Морейру, осужден на пять с половиной лет тюрьмы за финансовые махинации. Как сообщает Goal.com, суд счел доказанным, что Роберто де Ассис Морейру скрыл от Центрального банка Бразилии информацию о денежных переводах из-за границы на сумму более $800 тысяч в 2003-м и 2004 годах. Обвиняемый также имел банковские счета в Швейцарии, о которых не сообщил соответствующим органам. Кроме того, законодательное собрание Порту-Алегри – родного города Роналдиньо – в настоящее время ведет депутатское расследование в связи с подозрением на финансовые нарушения при подписании контрактов по развитию спорта в городе между мэрией и Институтом Роналдиньо Гаушу, основанным экс-футболистом Барселоны и Милан. В настоящее время Роналдиньо выступает за бразильский клуб Фламенго, в котором является капитаном. Ранее сообщалось, что плеймейкер Фламенго Рональдиньо после вылета команды из Кубка Либертадорес находится в состоянии войны с фанами клуба.