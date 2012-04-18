Брэд Питт сам разработал дизайн кольца

Согласно журналу Life & Style Брэд Питт встал на одно колено перед Анжелиной Джоли еще в Рождество, но пара решила оставить свою помолвку в тайне до нужного времени. Об этом сообщает «Попкорнnews». «Брэд разработал дизайн кольца еще в прошлом году, и оно было готово к Рождеству. Он хотел сделать романтичное предложение именно в этот чудесный праздник. Они не объявляли о своей помолвке раньше, потому что Энджи была сосредоточена на промоушене своего режиссерского дебюта «В краю крови и меда». «Она была очень занята кампанией своего фильма. Ее также беспокоило то, что ее помолвка отвлечет внимание прессы от ее фильма. В то время в СМИ было много негативных отзывов о картине , что ее очень беспокоило, и она не чувствовала, что настало время все рассказать. Поэтому они выжидали».