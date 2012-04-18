В Киеве хоронят Михаила Воронина

Сегодня, 18 апреля, в Киеве похоронят известного украинского дизайнера Михаила Воронина. Прощание с модельером состоится в среду, 18 апреля, с 12:00 до 14:00 в помещении Киевского городского дома учителя (ул. Владимирская, 57), сообщает пресс-служба концерна Voronin. Похороны состоятся после церемонии прощания, в 15.00 на Байковом кладбище, уч. 52- А. Дизайнер Михаил Воронин умер от онкозаболевания Михаил Воронин родился 10 июля 1938 году. Он - создатель популярной торговой марки Михаил Воронин, а также Концерна Voronin - сети предприятий специализирующихся на пошиве и реализации мужской одежды. Воронин - неоднократный победитель престижных международных конкурсов портновского мастерства. Он стал автором уникального жилетно-макетного метода пошива мужской одежды без примерок, патент на который был выдан еще в 1970 году. В период с 1964 по 1998 годы прошли демонстрации моделей одежды Михаила Воронина в более чем 60 странах мира, а продукция под брендом Михаил Воронин продается почти в двух десятках стран. Напомним, что Михаил Воронин умер в субботу, 14 апреля, в возрасте 73 лет.