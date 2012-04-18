Шведский министр культуры съела торт в виде чернокожей женщины

Министр культуры Швеции Лена Адельсон Лильерот допустила существенный промах, который может стоить ей карьеры. На одном из мероприятий она съела "неполиткорректный" торт, изготовленный в виде чернокожей женщины. Министр посещала Музей современного искусства в Стокгольме и на одной из выставок ее пригласили отведать необычное кондитерское изделие: огромный торт, изображающий обнаженную африканку. Лена Адельсон Лильерот отрезала себе кусочек прямо из головы женщины. К тому же, весь торт в разрезе имел кроваво-красный цвет. После того, как фото министра с жутким тортом облетели все местные газеты, Ассоциации африканских шведов обвинила ее в расистском спектакле, а торт назвала "карикатурой, которая показывает всю сущность расизма".