Новая прическа Марии Шараповой оказалась париком

Новая прическа российской теннисистки Марии Шараповой оказалась париком. Об этом сама спортсменка сообщила на своей странице в Facebook, где она накануне представила свою фотографию с новой короткой "стрижкой". Во вторник, 17 апреля, Шарапова выложила в Сеть снимки, на которых она запечатлена с короткими волосами, и попросила читателей ее Facebook оценить ее новый образ. Однако, как призналась теннисистка позднее, она не думала, что ее фотография привлечет к себе такое внимание, и поспешила опровергнуть информацию о стрижке. "Последние 24 часа стали для меня настоящим стрессом. Теперь я хотела бы показать вам новые фотографии. Как видите, мои волосы по-прежнему длинные и светлые. Такие же, как раньше", - написала Шарапова. Спортсменка объяснила, что несколько дней назад она примеряла парик и решила в нем сфотографироваться. Мария Шарапова редко меняет прически, обычно она носит распущенные волосы, но собирает их в хвост на время матчей.