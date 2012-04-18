Мадонна выпустит мужской парфюм

Не успел на прилавках появиться первый парфюм от Мадонны Truth or Dare, как звезда, вдохновленная успехом, заявила, что собирается выпускать второй - для мужчин. По словам Мэдж, новый аромат выйдет в конце этого года и его концепция уже определена: Для разнообразия было бы интересно создать парфюм для мужчин. В этом меня, кстати, поддерживает дочь, ведь она обожает мужские запахи. Она постоянно душится мужскими одеколонами – не спрашивайте меня, почему. Что ж, Лурдес наверняка даст пару советов маме, но у Мадонны уже есть и свое видение идеального аромата: В мужских парфюмах мне нравится мускус, амбра и древесные ноты. А вообще мне нравится запах виски: пить я это не могу, для меня это слишком крепко, а вот нюхать - сколько угодно. Настоящий виски многолетней выдержки… у него же изумительный аромат! Так что, думаю, нам стоит попробовать создать нечто похожее на этот запах. Однако и это еще не все - поп-королева отметила, что в теории не прочь заняться и собственной линией косметики (уж кто, как не Мадонна, знает толк в искусстве грима!), однако чуть позже: Мне очень многим хотелось бы заняться в этой области, но я должна рассчитывать свои силы: сейчас у меня в приоритете тур, а дальше посмотрим.