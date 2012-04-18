Виктор Янукович за год заработал 17,3 миллионов гривен

Президент Украины Виктор Янукович задекларировал свои доходы за минувший год. Оказалось, глава государства официально получает миллионы гривен доходов от авторских прав. Общий доход Януковича за прошлый год превысил 17 миллионов 362 тысячи гривен. Члены его семьи заработали 420,8 тысяч гривен (в качестве члена семьи президент указал лишь свою супругу Людмилу Александровну). Судя по декларации, первая леди в минувшем году продала имущество стоимостью в 400 тысяч гривен. Зарплата составила менее 5 процентов от общих доходов главы государства - 757 тысяч гривен. Основные же средства (16,44 миллиона) Янукович получил за счет использования авторских прав и других доходов от реализации имщуственных прав интеллектуальной собственности. Дивиденды от вложений составили 155 тысяч гривен. Также Виктор Федорович держит на счетах в банках 14 миллионов 521 тысячу гривен. Часть декларации Януковича о недвижимом имуществе привлекает внимание на фоне скандалов, связанных с застройкой резиденции в Межигорье. Президент задекларировал 1,76 га земли, жилой дом (или дома) площадью 620 квадратных метров и квартиру площадью 239 "квадратов", а также два гаража. Людмила Янукович владеет землей площадь 0,9 га и жилым домом площадью в 303 квадратных метра. Адреса всех этих объектов не указаны. Для сравнения глава Администрации президента Украины Сергей Левочкин за минувший год задекларировал 7,73 миллиона гривен: 314 тысяч - это зарплата, 7,42 миллиона - дивиденды и проценты.