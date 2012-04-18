Обама решил не увольнять главу своей охраны из-за проституток

Президент США Барак Обама не будет увольнять руководство Секретной службы, пятеро сотрудников которой оказались замешаны в секс-скандале во время Саммита Америк в колумбийской Картахене. Глава американского государства "по-прежнему доверяет руководству службы, оперативно отреагировавшему на ненадлежащее поведение своих сотрудников". Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Белого Дома Джей Карни. Напомним, сотрудники Секретной службы привели проституток в номера отеля "Карибе" в Картахене, где остановилась президентская охрана, и не расплатились со жрицами любви. Все это привело к конфликту с местной полицией. За неподобающее поведение и нарушение дисциплины охранники были отправлены в Соединенные Штаты, а Обама пообещал "очень разозлиться", если обвинения подтвердятся. Накануне в Белом доме отказались сообщить точную информацию о ходе расследования инцидента, сославшись на тайну следствия. При этом в окружении президента отметили, что никто из провинившихся не занимал ключевые посты, поэтому их отсутствие не сказалось на общем уровне безопасности. Стоит отметить, что после скандала служба безопасности главы государства была укомплектована женщинами.