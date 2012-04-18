Мила Кунис отвергла Эштона Катчера

Актер Эштон Катчер, звезда сериала «Два с половиной человека» и популярная актриса Мила Кунис, известная своими ролями в «Черном лебеде», «Сексе по дружбе» и в других картинах, встречаются — эта новость обошла на днях светские хроники ряда зарубежных и отечественных изданий. Поводом для сплетен послужила некая совместная суши-трапеза пары, с легкой руки папарацци нареченная «романтической». Масла в огонь подлило совместное появление Кунис и Катчера на экране в юбилейном выпуске популярного сериала «Шоу 70-х». И, чтобы положить конец множащимся слухам, Мила решила расставить точки над «ё». «Они дружат много лет, но между ними ничего нет», — официально заверил прессу представитель Милы Кунис. Он также добавил, что ничего романтического в пресловутом обеде с суши не могло и быть, поскольку обедали Мила и Эштон вовсе не вдвоем, а в компании друзей.