"Мисс Америка-2012" стала Николь Раш

В выходные в калифорнийском городе Анахайме прошел очередной конкурс "Мисс Америка", где красавицам предстояло показать себя в пяти испытаниях - интервью, показ спортивной одежды, фэшн-показ, дефиле в вечерних платьях и вопрос на сцене. В этом году корона досталась 27-летней Николь Раш, уроженки штата Миссури, переехавшей затем в Индиану. У нее уже весьма богатый опыт участия в подобных конкурсах: в 2007 году она стала главной красавицей штата, в 2008-ом приняла участие в национальном конкурсе. Николь успела также поработать моделью и актрисой. В ее профайле на Facebook значится, что она снималась в рекламе, участвовала в различных мероприятиях и успела сняться в небольшой роли в кино - в картине 2011 года "Воин". В настоящее время Раш продолжает работать моделью, актрисой, а также является представителем компании и параллельно изучает испанский в Ball State University. Занимается девушка и общественной деятельностью: трое ее родственников умерли из-за болезней, связанных с курением, и теперь она старается оградить от этой пагубной привычки молодежь, выступая с речами.