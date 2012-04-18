Землю с места гибели Махатмы Ганди продали за 10 тыс. фунтов

Шкатулку с землей и травой, собранной с места, где погиб Махатма Ганди, продали на аукционе за 10 тыс. фунтов стерлингов 30 января 1948 почву собрал в шкатулку один из свидетелей убивства, пишет УНН. Как отмечается, реликвия содержит капли крови индийского борца за независимость. Очки, купленные Ганди во время учебы в Лондоне в 1890 году, были проданы за 34 тыс. фунтов, что более чем в три раза превысило ожидания организаторов. Принадлежавшая Ганди чархка, традиционная индийская прялка, которая является символом ненасильственной борьбы, была продана за 26 500 фунтов. Молитвенник на родном языке Ганди гуджарати был продан за 10,5 тыс. фунтов. Как отмечается, молитвенник, чархку и очки приобрел один и тот же анонимный покупатель, участвовавший в торгах по телефону. Кроме этого, на аукционе были проданы письма Ганди, написанные на английском и гуджарати, а также ряд его фотографий. В общей сложности организаторы аукциона выручили за вещи индийского борца за независимость более 100 тыс. фунтов стерлингов.