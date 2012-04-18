Дженнифер Энистон и Джастин Теру расстались

Пара Энистон и Теру поссорилась в Пасхальные выходные, после того как Джастин сказал что хочет некоторое время побыть один. Друг звездной пары рассказал британскому журналу Grazia - “Джастин попросил Джен дать ему больше личного пространства, а это переросло в ссору со слезами, в итоге актер сказал что хочет расстаться совсем. В придачу дополнил, что дом в Лос-Анджелесе он хотел купить лично для себя”. Возможно, на ссору повлияло подавленное состояние и стресс из-за низких рейтингов фильма “Страсть к перемене мест” в котором актеры сыграли вместе. Еще одной сложностью, можно считать то, что Дастнин и Дженифер предпочитают жить в разных концах США - Джастин любит Нью-Йорк, а Дженифер нравится жить в Лос-Анджелесе. “В начале отношений, он не хотел жертвовать своей Нью-Йоркской жизнью и Джени пришлось купить жилье в большом яблоке. Но она скучала по дому, тогда Джастин переехал к ней в Лос-Анджелес, но это совсем не его место.” говорит источник Grazia. Можно проследить некую закономерность в личной жизни Дженифер Анистон - встречаться с коллегами по съемочной площадке и расставаться через год после выхода фильма на экраны. Ее роман с Винсеном Воном (фильм The Break-Up) продлился ровно год, а отношения с Джерардом Батлером после фильма “Охотник за головами” выдохлись в течение года.