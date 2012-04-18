Кейт Уинслет выпустила книгу о проблемах детей-аутистов

Известная голливудская актриса Кейт Уинслет выпустила книгу под названием «Золотая шляпа», с целью привлечь внимание к страдающим от аутизма детям Идея проекта пришла к Уинслет в 2009 году, когда она работала над фильмом «Мужество матери». Документальная картина посвящена 14-летнему мальчику Кели Дагмару, страдающему тяжелой формой аутизма - подросток не может говорить, пишет Glomu.ru. Маме мальчика Маргрет советовали отдать сына в специальное учреждение для детей с аутизмом, но женщина решила помочь ребенку адаптироваться в обществе. Маргрет написала Кейт Уинслет письмо, в котором просила помочь со съемками документального фильма. Та согласилась участвовать в проекте бесплатно, а после окончания работы женщины вместе основали благотворительный фонд «Золотая шляпа». Фонд и книга получили свое название в честь стихотворения, написанного Кели. Книга состоит из фотографий голливудских звезд в фетровой шляпе с полями - любимом аксессуаре самой актрисы. Знаменитости, позировавшие Уинслет, ответили на вопрос: «Если бы вы могли говорить только с помощью этой шляпы, что бы вы сказали?». В проекте приняли участи актеры Джордж Клуни, Леонардо Ди Каприо, Джастин Тимберлейк, Джуд Лоу, Пенелопа Круз, Эмили Блант, Анджелина Джоли, Мэрил Стрип, Марион Котийяр и многие другие. Всего в книге сто фотографий. «На самом деле, я не знаю всех этих людей. Они не мои друзья, я не знаю их действительно хорошо, это не часть моей жизни. Я такая же, как и все остальные - работающая мама, которая хочет проводить время с детьми. И мне действительно пришлось узнавать телфоны знаменитостей, чтобы получить их согласие на участие, - рассказывает Уинслет. – С помощью книги я надеюсь привлечь внимание ко всем проблемам и вызовам судьбы, с которыми сталкиваются дети с аутизмом», - рассказала актриса. Цена книги, которая уже поступила в продажу в США, около $30. Все вырученные деньги будут направлены в благотворительный фонд «Золотая шляпа».